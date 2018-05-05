Mardin Mazıdağılı Öğrencilerin Trabzonspor Sevgisi
Trabzonspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Trabzonspor sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor.
Trabzonspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Trabzonspor sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor.
Bordo-mavili kulüp, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mardin'in Mazıdağ İlçesi Etibakır İlkokulu tarafından talep edilen formalar, minik öğrencilere teslim edildi. Formalarını alan öğrenciler büyük bir coşku yaşarken, bordo-mavili kulübe teşekkür ettiler. - TRABZON
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