Mardin Mazıdağılı Öğrencilerin Trabzonspor Sevgisi

Trabzonspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Trabzonspor sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor.

Mardin Mazıdağılı Öğrencilerin Trabzonspor Sevgisi

Trabzonspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Trabzonspor sevgisi taşıyan öğrencileri unutmuyor.

Bordo-mavili kulüp, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mardin'in Mazıdağ İlçesi Etibakır İlkokulu tarafından talep edilen formalar, minik öğrencilere teslim edildi. Formalarını alan öğrenciler büyük bir coşku yaşarken, bordo-mavili kulübe teşekkür ettiler. - TRABZON

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