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MARDİN Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu

Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı olduMARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki 2 sokağa kilim desenli parke taşları döşendi.

09.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:41

Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki 2 sokağa kilim desenli parke taşları döşendi. 220 metre uzunluğundaki sokaklar ilçe halkının ilgi odağı oldu. Sokakları ilmek ilmek dokuyarak böylesi bir çalışma yaptıklarını belirten Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, "Türkiye'de çok rastlanmayan bir uygulamayla vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Bu uygulama sayesinde burada parke taşlarıyla caddeleri halı gibi ilmek ilmek dokuduk" dedi.

Mardin'in yaklaşık 300 bin nüfusuyla en büyük ilçesi konumunda olan Kızıltepe'de, 2 sokak kilim motifli parke taşlarıyla döşendi. 220 metre uzunluğundaki sokaklar ilçe halkının ilgi odağı olurken, vatandaşlar trafiğe kapalı olan ve henüz isim verilmeyen sokaklarda bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, sokakların ismine Kızıltepe halkının görüşünü aldıktan sonra karar vereceklerini söyledi.

'TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK'

Kızıltepe'nin turizm alanında atılım yapmaya hazır bir ilçe olduğunu ve motifli caddelerin Türkiye'de örneğinin olmadığını belirten Çam, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanmış caddelerimizin, üst yapı çalışmalarına başladık. Biz burada, Türkiye'de çok rastlanmayan bir uygulama ile vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Bu uygulama sayesinde burada parke taşlarıyla caddeleri halı gibi ilmek ilmek dokuduk ve bundan sonraki süreçte de dokumaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz cadde eski ismiyle '11'inci Cadde' diye geçiyor. Kafeler Caddesi diye de geçiyor. Yeni ismi noktasında ise henüz karar vermiş değiliz. Burada halkımızla birlikte, buranın ismi konusunda inşallah kararı beraber vereceğiz. Çünkü halkımızdan çok farklı taleplerle karşılaşıyoruz. 'kilim caddesi' olsun, 'halı caddesi' olsun veya ekmiş olduğumuz ağaçlarla birlikte 'manolya caddesi' olsun diyen oluyor. Onun için vatandaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bu sene sonunda 100 kilometre bir üst yapı çalışması yapmış olacağız. Özellikle çalışma yaparken işin kalitesine özen gösteriyoruz. Çünkü bulunduğumuz coğrafya çok önemli bir coğrafya. Bu coğrafyaya yapılan hizmetlerle değer katmak da çok gurur verici bir olay. Türkiye'de örneği olmayan halı caddesini, kilim caddesini ülkemize kazandırmış olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle bölgemiz gelecek noktasında da turizmle ön plana çıkacak bir bölge."

MARDİN Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu

Kaynak: DHA

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