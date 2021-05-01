(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu
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(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Yerel

- Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu MAÜ Rektörü Özcoşar: "5T vizyonundaki ilk T olan tıp fakültesi kuruldu" Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

- Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu

MAÜ Rektörü Özcoşar: "5T vizyonundaki ilk T olan tıp fakültesi kuruldu"

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar 5T vizyonundaki ilk T olan tıp fakültesinin kurulmasıyla birlikte 2 yıl sonra 200 yataklı bir hastane ve eğitim binasının faaliyete gireceğini bildirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesinin kurulması için bir yıldır hummalı çalışma yürütülürken, müjdeli haber dün gece resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesinin kurulduğu bildirildi. 5T'de tıpla ilgili çalışmalarına dün itibariyle önemli bir müjdeyle hız vermeye başladıklarını kaydeden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Biliyorsunuz Mardin Artuklu Üniversitesi 2007'de kuruldu. Kurulduğu andan itibaren aslında sosyal bilimler üniversitesi olarak kuruldu. Geldiğimiz bu noktada sosyal bilimler üniversitesi sosyal bilimler odağının yanında 5T diye özetlediğimiz bazı odak noktaları da yanına ekleyerek yoluna devam ediyor. Bu 5T kısaca özetleyecek olursak tıp, turizm, tarım, ticaret ve tasarımdan oluşuyor. İleride belki bu 5T'ye 6. T olarak teknolojiyi de eklememiz mümkün. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde cumhurbaşkanımızın onayı ile birlikte kuruldu. Tıp fakültemizle birlikte çalışmalarımızın ilk T'si hayata geçmiş oluyor pratik olarak" diye konuştu.

"150 milyon TL'lik bir yatırımla kampüste 200 yataklı bir hastane ve tıp fakültesi eğitim binası yapma kararı var"

Aylar öncesinden bir hayırseverle birlikte tıp fakültesi kurmaya yönelik bir çalışmaya başladıklarını ifade eden Rektör Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi'nde çok kıs bir süre içerisinde tıp fakültemizi kurup bir sağlık bilimleri üniversitesi olarak ta yolumuza devam edeceğiz. Tıp fakültesi ile ilgili çalışmalarımız aslında bu karar çıkmadan önce başlamıştı. Yaklaşık 150 milyon TL'lik bir yatırımla bir hayırseverimizin şu anda kampüsümüzün bulunduğu yerde 200 yataklı bir hastane ve tıp fakültesi eğitim binası yapma kararı var. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gelecek yıldan itibaren kadroyu büyük bir oranda tamamlayıp 30 öğrenciyle tıp fakülteyi hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Rektör Özcoşar, "En kısa sürede bunları aktif hale getirip hayata geçirmeyi planlıyoruz. Açıkçası şu anda çok net bir tarih vermemiz mümkün değil. Ama 2 yıllık bir tarih öngörüyorum. Bununla birlikte bu yıl öğrenci almamız mümkün olmayacak. Mardin devlet hastanesi ve sağlık müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımıza hızlıca başlayacağız" dedi.

(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu
(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu
(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu
(MARDİN)Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tıp fakültesi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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