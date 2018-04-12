Mardin Kurtulmuş Dünya Büyük Bir Kaosa, Bir Çatışmaya Doğru Sürükleniyor Hd

Kurtulmuş: Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor (2)

" MARDİN KALESİNİ ÖNCELİKLİ SIRAYA ALACAĞIZ"

Mardin Kalesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kale hakkında burada görev yapan askerlerden bilgi aldı. Kurtulmuş, incelemelerde bulunduğu Mardin Kalesinin turizme açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, bakanlık bütçesinin kısıtlı olmasına rağmen Mardin Kalesi'ni öncelikli sıralamaya yerleştireceklerini söyledi.

Burada kendisine ikram edilen sezonun ilk çağlasını da yiyen Bakan Kurtulmuş, gazetecilerin kalenin ne zaman açılacağı ile ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Kurtulmuş, "Bu kalenin ihya edilmesi, bu caminin yeniden ihya edilmesi, buradaki kültürel varlıkların yeniden onarılması ve özellikle de Mardin Kalesi'nin sivil halka ziyarete açılması, Mardin'in önemli öncelikli turistik hedeflerinden birisi olması gerekir. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu kalenin imar ve restoresi için ilgili ödenekleri de bir şekilde çıkarıp çalışmaları başlatacağız. Sahip olduğumuz bu güzellikleri sonraki nesile daha düzgün bir şekilde aktarabilmenin gayreti içerisinde olmamız lazım. İnşallah beraber Mardin halkı da bu işi benimseyerek ve sahiplenerek Mardin'in tarihi dokusunu güçlendirir kuvvetlendiririz."dedi.

Bir gazetecinin "Kaleyi açmanın bir süresi var mı?"sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Tabii önce niyet ve imkan meselesi. İmkanlarımız olsa bunu yarın sabahtan itibaren başlatırız. Ama nihayetinde bakanlığımızda çok kısıtlı bütçe ile hareket eden bakanlıklardan biri. Türkiye'nin ne yazık ki her bölgesinde yüzlerce, binlerce onarılmayı, restore edilmeyi bekleyen eserlerimiz var. Bunları onarmak için çok az ödenek ayırabiliyoruz. Bunları restore etmek için bir sıraya koyuyoruz. Ama Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım. Mardin kentine yapılacak en iyi hizmetlerden birinin bu olacağını düşünüyorum."dedi.

Bölgede terörle mücadelede gelinen noktada huzurun ve sükunetin sağlandığını vurgulayan Kurtulmuş, bunun en güzel göstergelerinden birinin Mardin'e dışarıdan gelecek ziyaretçi sayısında gerçekleşecek artışlar olduğunu, son zamanda ziyaretçilerin önemli bir derecede arttığını gördüklerini ifade etti. Mardin'in kültür ve turizm canlılığını artırmak için de hükümet olarak üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduklarına değinen Kurtulmuş, Mardin halkı ve yöneticileriyle beraber olduklarını göstermek için burada olduklarını bildirdi.

İnsanları ayırmanın mümkün olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Mardin'de yaşayan bir Arap'ın Kürt'ten, bir Türk'ü, Arap'tan ve Kürt'ten, bir Müslümanı Mardin'de yaşayan bir Süryani'den, aynı sokakta komşu iki esnaf ve yan yana yaşayan iki aileyi birbirinden ayıran nedir? Bunların arasına fitne sokmaya, aralarını açmaya kimsenin gücü yetmez. Biz Anadolu topraklarında kardeşlik, barış ve esenlik mücadelesi veriyoruz ve sonuç alıyoruz. İnşallah alacağız. Biliyoruz ki halkımız bizden yanadır." ifadesini kullandı.