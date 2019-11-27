27.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:33

Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliği ile kentin turizm hedeflerinin belirlenmesi, marka değerini yükseltmek, turizm sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştay Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Lokman Toprak'ın yaptığı çalıştayda ulaşım, konaklama, tur paketleri, tesisler, yardımcı hizmetler, imaj, altyapı ve tanıtım ile ilgili katılımcılardan sorunların çözümlerine ilişkin öneriler alındı.

Kaynak: AA