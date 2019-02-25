Mardin Kültür ve Sanat Günleri" Etkinlikleri

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce "Mardin Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınce düzenlenen program kapsamında yazar Tarık Tufan ile şair İbrahim Sadri, Atatürk Kültür Merkezinde vatandaşlar bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehri her alanda en iyi yere getirmek için çalıştıklarını belirterek, programa yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA