Mardin Kızıltepe'li Öğrencilere 200'ü Aşkın Kitap…

Kurtuluş İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Muzaffer Özcan önderliğinde topladıkları yaklaşık 200 adet hikaye kitabını, Keşan Belediyesi'nin "Kitabı Getir Tiyatro Biletini Al" kampanyası çerçevesinde Okul Müdürü Ali Kurtkapmaz'la birlikte Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Erdoğan ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeline teslim etti. Erdoğan da söz konusu tarihlerde gerçekleştirilecek tiyatrolara ait biletleri öğrencilere verilmek üzere öğretmenlerine teslim etti.

Mücahit Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan adına eğitime verdikleri katkı ve duyarlılıkları nedeniyle hem öğrenciler hem de okul öğretmeni ve idarecilerine teşekkür etti.

Kampanya kapsamında 3 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek "Kuvayi Milliye Destanı" ve 4 Nisan 2018'de gerçekleştirilecek "Aşk Grevi" adlı tiyatroları izlemek isteyen vatandaşlarımız bilet alırken ve oyun öncesinde Mardin Kızıltepe'deki ilkokul öğrencilerine gönderilmek üzere her türlü kitabı getirebilecek.

Keşan Belediyesi'nin bu kampanyası ile ilgili duyarlılık gösteren vatandaşlar ücretsiz biletlerini alırken kitaplarını da Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne getirmeye başladı.

Keşan Belediyesi'nin 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştireceği tiyatrolarla ilgili bilgiler şöyle;

"KUVAYİ MİLLİYE DESTANI" 3 NİSAN'DA SAHNELENECEK

Keşan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Keşan'a gelecek Samsun Sanat Tiyatrosu 3 Nisan 2018 Salı günü "Kuvayi Milliye Destanı" adlı oyunu Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahneleyecek.

Saat 20.30'da başlayacak tek kişilik oyunu Yaşar Gündem yönetti ve oynadı.

"AŞK GREVİ" 4 NİSAN'DA SAHNELENECEK

Keşan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Keşan'a gelecek Derin Sahne Tiyatrosu 4 Nisan 2018 Çarşamba günü "Aşk Grevi" adlı oyunu Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahneleyecek.

Saat 20.30'da başlayacak oyunu Savaş Aykılıç yazdı, Yönetmenliğini se Cüneyt Gürbüz, Müzik Celal Karakuş, Koreografi Emel Gürbüz, Ses-Işık Erol Yılmaz yaptı.

İki oyunun da ücretsiz olan biletleri Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebiliyor.