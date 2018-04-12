Mardin Kızıltepe'deki Okul Kütüphanesi

Keşan Belediyesi'ne Mardin Kızıltepe'den internet aracılığıyla ulaşan bir ilkokul öğretmeninin bulunduğu okulda kütüphane yapılması için kitap talebinde bulmasına ilişkin Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitabı Getir Tiyatro Biletini Al" adlı kampanya kapsamında toplanan toplamda 381 kitap 11 Nisan 2018 Çarşamba günü kargoyla Mardin'e gönderildi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne kampanya kapsamında gelen; 307 adet hikaye kitabı, 42 adet roman, 18 adet bilgi amaçlı kitap, 4 adet ansiklopedi, 4 adet atlas, 6 adet sözlük olmak üzere toplamda 381 adet kitap kolilenerek Mardin Kızıltepe'deki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması için kargoyla gönderildi.

Müdürlük yetkilileri; Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan adına eğitime verdikleri katkı ve duyarlılıkları nedeniyle öğrencilere, öğretmenlere ve idareciler ile vatandaşlara teşekkür etti.