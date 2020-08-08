MARDİN Kızıltepe'de polis, kavgaya karışanları biber gazı kullanarak ayırdı Polis, taşlı sopalı kavgaya biber gazıyla müdahale ettiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı.

Polis, taşlı sopalı kavgaya biber gazıyla müdahale etti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, dün akşam, Kızıltepe ilçe merkezinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İkilinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayıramayınca biber gazı sıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.

Kaynak: DHA