İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürülüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Mardin-Kızıltepe Battı Çıktı Projesinde sona doğru gelindi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Mardin-Kızıltepe Battı Çıktı Projesinde sona doğru gelindiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda battı çıktıyı kısmen açtıklarını anımsatan Vali Yaman, "Battı çıktı da artık sona doğru geldik. Bayram esnasında kısmen açtık. Drenajların eksik kalan yerleri var, onların çalışmalarını yapıyoruz. Diyarbakır tarafından gelince sol aksın alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Battı çıktının bitmesiyle şehir trafiği büyük ölçüde rahatlayacak." diyen Yaman, iki çevre yolunun müjdesini verdi.

İki çevre yolunun proje çalışmalarının kısa sürede biteceğini aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Mardin - Artuklu ve Mardin - Kızıltepe çevre yolu için Karayolları Genel Müdürlüğü ile toplantılarımızı yaptık. İnşallah bu projeleri hızla bitireceğiz. Bitirdikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğünde ihalesini de yapacağız. Mardin, çevre yollarına kavuşacak."