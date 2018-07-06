Mardin Kızılayından Farkındalık Projesi

Kızılay Mardin Toplum Merkezi Tasarım Atölyesi'nde farklı kültürler ortak desen oluşturacak.

Kızılay Mardin Toplum Merkezinde Türkiye-Suriye Kültürlerinin Beraberliğine ve Uyumuna Yönelik Desen Tasarım Atölyesi açılacak. Mardin Kızılay Şubesinden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, ilk etapta 5'i Suriyeli 10 kadın kursiyer ile birlikte, 9-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir profesyonel eşliğinde açılacak 'Desen Tasarım Atölyesi'nde yerel halkın ve Suriyelilerin (Türk-Arap-Kürt ve Süryani) kültür öğelerini ön plana çıkaracak, birleştirecek bir desen çalışması yapılacak. Bu sayede, Kızılay Mardin Toplum Merkezindeki biçki dikiş kursu, bir atölyeye dönüştürülecek ve bir yandan sosyal uyumu güçlendirirken bir yandan da toplum merkezleri vasıtasıyla gelir kaynakları oluşturmak adına pilot bir çalışma yapılacak. Proje kapsamında ileride, biçki dikiş kurslarından çıkan ürünlerin diğer toplum merkezleri kurslarında da dikilmesi ile ortaya çıkarılacak desenin baskısının da toplum merkezlerinde yapılabilmesi mümkün olacak. Eş zamanlı olarak atölyede çıkan desenlere sahip ürünlerin özel sektör temsilcilerine ya da kamu kurum kuruluşlarına kurumsal ve sosyal sorumluluk kapsamında veya düzenli olarak satın almalarının sağlanması için çalışmalar başlatılacak. Böylece, hem ileriye dönük gelir getirici bir işlem yapılacak hem de ortak kültürel öğelerden yeni semboller oluşturulacak. Açılışta, sizi de aramızdan görmekten mutluluk duyarız" denildi.

Açıklamada açılışın 9 - 10 Temmuz 2018'de 10.00-16.30'da Kızılay Mardin Toplum Merkezi Mardin'de yapılacağı bildirildi. - MARDİN