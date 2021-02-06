Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
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Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

06.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:09
Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürdü. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kent sokaklarında, kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmazken, güvenlik güçleri de farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerine devam etti. 

 


Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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