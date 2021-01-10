Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Sokak hayvanları kısıtlamayla beraber boş kalan cadde ve kaldırımlara uzanarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda da araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. İl genelinde uyulduğu gözlenen kısıtlamayı ihlal edenlere, cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA