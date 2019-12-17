Mardin kırsalındaki sokağa çıkama yasağı kaldırıldı

17.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:57

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Derik ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal Konur ve Çayköy mahallerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik icra edilen operasyonların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, buna bağlı olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA