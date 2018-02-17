Mardin kırsalında teröristlere göz açtırmadılar

Asker ve polisten ortak başarılı operasyon

MARDİN - Mardin Nusaybin, Dargeçit, Midyat, Ömerli kırsallarında devam eden operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma komutanlığına bağlı timler Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda henüz kimlikleri tespit edilmeyen 3 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 8 ilçe, 17 Mahalle ve 1 mezrada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ile depo alanlarının tespit edilerek imha edilmesi maksadı ile şubat ayı içerisinde çok sayıda terör operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütüne yardım yataklık ettiği ve terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 8 ilçe 27 mahalle ve 1 mezrada gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 37 noktada mağara, sığınak ve depolar tespit edilerek imha edildi.

Mağara, sığınak ve depolarda yapılan aramalarda 5 adet el bombası, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 96 adet av tüfeğine ait fişek,278 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 65 adet bixi fişeği, 278 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 23 adet çeşitli ebatlarda tabanca mermisi, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet Kanas şarjörü, 278 adet 5.56 milimetre çapında fişek, 1 adet roket atar sevk fişeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği dipçiği ve aparatları, 1 adet cep telefonu, 1 adet piknik tüpü, 8 adet akü, 23 adet pil, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 5 sırt çantası, 1 çift araç plakası, terör örgütüne ait poster ve örgütsel dokümanlar, 120 kilogram bulgur, 150 kilogram un, 80 kilogram peynir, 60 kilogram şeker çok sayıda yiyecek malzemesi, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet savcılığının talimatı ile laboratuar analizi ve inceleme için olay yeri inceleme birimi tarafından muhafaza altına alınırken, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edildi.

Öte yandan, Mardin Dargeçit'te icra edilen arazi aramasında 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 adet telsiz düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.