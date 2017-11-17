Mardin Kırsalında, Terör Örfgütüne Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

MARDİN'in Dargeçit, Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.



Dargeçit ilçesi kırsalında, 15 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Kasım 2017 günü Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarının tespit ve imhası için icra edilen operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınakta yapılan aramada; 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 1 lazer mesafe ölçer, 1 anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 10 alfa fire patlayıcı kumandası, 3 kg amonyum nitrat, 40 metre elektrik kablosu, 30 cm elektrik kablosuna bağlı elektrikli fünye, 85 Bixi mühimmatı, 80 pil, muhtelif ilk yardım malzemesi, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalına düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Mardin Valiliği'nce yapılan başka bir yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:



"15 Kasım 2017 günü Mardin ili Nusaybin ve Midyat İlçeleri kırsalında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen Atmaca-11 Operasyonunda terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu değerlendirilen sığınaklarda yapılan aramada; 1 kalaşnikof tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 3 Rus tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi, 22 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan alıcı-verici, 1 el yapımı patlayıcı zamanlayıcısı, 1 patlayıcı TNT kalıbı, 1 aksiyon kamerası, çok sayıda muhtelif şarjör ve mühimmat, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir."



- Mardin