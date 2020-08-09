Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi MARDİN'in Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MARDİN'in Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya düzenlenecek operasyon nedeniyle, Mardin Valiliği'nce dün gece 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından başlatılan operasyonda Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA