Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.
Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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