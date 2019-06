MARDİN KİLOSU 1 LİRADAN SATILAN DOMATESTEN KASA KASA ALDILAR

MARDİN'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi. Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi. Mehmet Nuri Sakin, Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor dedi.

Kaynak: DHA