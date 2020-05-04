MARDİN Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
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MARDİN Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

MARDİN Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
04.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:07

Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisiKORANAVİRÜS salgını nedeniyle İran ve Irak'tan getirilen Türk vatandaşlarına karantinaya alındıkları Mardin'deki yurdun önünde 3 dilde ilahi dinleti etkinliği düzenlendi.

Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

KORANAVİRÜS salgını nedeniyle İran ve Irak'tan getirilen Türk vatandaşlarına karantinaya alındıkları Mardin'deki yurdun önünde 3 dilde ilahi dinleti etkinliği düzenlendi.

Koronavirüs salgın nedeniyle İran ve Irak'tan getirilen 176 Türk vatandaşının Mardin'de kaldıkları yurtta karantina işlemleri sürüyor. Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlarla telefonla görüşen Mardin Valisi Mustafa Yaman, durumları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibi, üstü açık tur aracıyla yurdun önüne gelerek karantinadakiler için Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahi dinletisi sundu. Yurtta kalan vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen ilahilere eşlik etti.

MARDİN Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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