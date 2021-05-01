Kapanmanın ikinci gününde Mardin'de sessizlik hakim

Kapanmanın ikinci gününde Mardin'de sessizlik hakim Kapanmanın ikinci gününde cadde ve sokakların boş kalmasıyla Mardin hayalet kente dönüştü.

Kapanmanın ikinci gününde Mardin'de sessizlik hakim

MARDİN - Kapanmanın ikinci gününde cadde ve sokakların boş kalmasıyla Mardin hayalet kente dönüştü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ikinci gününde kısıtlamadan muaf olanların dışında cadde ve sokakların boş kaldı. Mardin hayalet kente dönüşürken vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü. Emniyet müdürlüğü ekipleri ise şehrin belirli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktaları ile denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK