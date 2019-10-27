Mardin kamışlı'ya gelen abd konvoyu görüntülendi

Mardin kamışlı'ya gelen abd konvoyu görüntülendi

Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendiIRAK üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti.

27.10.2019 00:27

Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi

IRAK üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

VİDEO: Mardin kamışlı'ya gelen abd konvoyu görüntülendi
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