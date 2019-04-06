Mardin Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA