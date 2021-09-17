MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, 'Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması' projesinde 45 gün süren 2021 yılı Kale kazı çalışmaları tamamlandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, 'Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması' projesinde 45 gün süren 2021 yılı Kale kazı çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi geçmişi Roma, Bizans, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlılar başta olmak üzere farklı krallık, imparatorluk ve kültürlerin izlerini taşıyan Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması için başlattığı projede, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2018 yılları arasında kısa dönemlerle kazı çalışmaları yapıldı.

MAÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş şehrin nüvesini oluşturan Mardin Kalesi'nin tarihi ve kültürel haritasını tespite yönelik projede 2021 yılı kazı çalışmalarının başarı ile tamamlandığını belirtti. Mardin Kalesi'nde gerçekleştirilecek kazı ve bilimsel çalışmaların neticesinde kalenin bir turizm mekanı olarak şehre kazandırılabileceği müjdesini veren Yeşilbaş, kazıya Sanat Tarihi, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans programından stajyer öğrencilerin de katılım sağladığını belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 'Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile Güneydoğu'nun şiirsel kentlerinden biridir. Birçok seyyah tarafından dikkat çeken Mardin Kalesi, yüzyıllar boyunca kuvvetli etkileri olan bir savunma tesisi olarak 19'ncu yüzyıla kadar asker gücü ile alınamayan kaleler arasında zikredilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları ile Kale'nin turizme açılacak olması kente artı bir değer katacaktır' dedi.

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Bergen Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Marcao Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:03:55. #1.11#