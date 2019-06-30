Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu, itfaiye yangını söndürmek için seferber oldu

Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA