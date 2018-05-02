Mardin Kafası Su Borusuna Sıkışan Kedi, İtfaile Tarafından Kurtarıldı

Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaile tarafından kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kafası plastik su borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'in İpek mahallesinde meydana gelen olayda; bir kedinin kafasının plastik su borusuna sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri, önce kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmak istedi. Mahalle sakinlerinin kedinin kafasını sıkıştığı borudan kurtaramaması üzerine, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su borusunu keserek kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, sıkıştığı yerden kurtulur kurtulmaz kaçarken, mahalle sakinleri de kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine çay ikram ederek, teşekkür etti.