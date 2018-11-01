Mardin Kadın Başhekim, Doktor ve Bakılan Hasta Sayısını 3 Yılda 3 Kata Çıkardı

Mardin'in Derik İlçesinde Devlet Hastanesi'nde 3 yıl önce ilk kadın başhekimi olarak göreve başlayan Psikiyatri Uzmanı Dr.Leyla Demir, 3 yılda hastanede yaptığı yenilekler, ve dostor ile bakılan hasta sayısında sağladığı artışlarla ilçe halkının büyük beğenisini topladı. Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. Derik İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kadın başhekimi olarak 2015 yılında göreve başlayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir, hastanede gerçekleştirdiği yenliklerle ilçe halkının takdirini topladı. 61 bin nüfuslu ilçeye hitap eden hastande görev başladığ dönemde bir çok birimin olmadığını tespit eden Demir, eksik birimlerin kurulması için harekete geçti. 3 yılda yaptığı çalışmalarla Derik Devlet Hastenesi'nin 32 yataklı kapasitesini 50'ye çıkaran Başhekim Demir, girişimleri ile 5 olan uzman doktor sayısını 14'e çıkarmayı başardı. Son 3 yılda, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yetişkin yoğun bakım ünitesi, endoskopi ünitesi, diyaliz ünitesi, hastane bahçesinde kurulan prefabrik binada 16 odalı ek poliklinik hizmeti, ortopedi, kadın-doğum, çocuk, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi ve dahiliye birimlerini kuran Başhekim Dr.Leyla demir, daha önce ayda bakılan ve 4 bin olan hasta sayısınıda 18 bine çıkardı.

ESNAFTAN DEMİR'E BAŞARI PLAKETİ

Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. Ziyarette konuşan Elitaş, 3 yıl öncesine kadar hizmet yetersizliğinden çoğu hastaların Kızıltepe, Mardin, Viranşehir hastanelerine gittiklerini ifade ederek, Başhekimimiz sayesinde hastanemizin eksiklikleri tamamlandı. Eskiden ayda 4 bin hasta hastaneye gelirken, şimdi 18 bin hasta geliyorsa bu büyük bir başarıdır. Kendilerine ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Diyaliz ünitesi, ortopedi doktoru yoktu. Hastalarımızın memnnun olası bizleri de memnun ediyor dedi.