Mardin Jandarma Özel Harekat timleriyle çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi Mardin Jandarma Özel Harekat timleriyle çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi Jandarma Özel Harekat timleri eylem hazırlığındaki teröristlere fırsat vermedi Bölgede operasyonlar devam ediyor Mardin'in Derik ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2 terörist bölgede operasyon...

Mardin Jandarma Özel Harekat timleriyle çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekat timleri eylem hazırlığındaki teröristlere fırsat vermedi

Bölgede operasyonlar devam ediyor

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2 terörist bölgede operasyon sürdüren Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya girdi. Jandarma Özel Harekat timleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından Derik ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Operasyonda eylem hazırlığında olup Jandarma Özel Harekat timlerine saldırmaya çalışan 2 terörist ile çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA