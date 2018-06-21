Mardin - İzmir Kardeşlik Köprüsü'ndeki İlk Adım

24 Haziran seçimleri için Mardin'de düzenlenen mitinge katılan AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardinli bir işadamının Savur ilçesinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak bir tekstil üstü kuracağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki istihdam sorununu önemli bir destek sağlayacak olan dev yatırımın müjdesi miting meydanı dolduran kalabalık tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Yıllık 40 milyon Avroluk ihraç yapması planlanan ve her türlü sosyal donatı alanları ve çevre dostu bir tesis olarak planlanan 2 bin kişiyi istihdam alanı oluşturacak olan dev tekstil yatırımla ilgili detayları 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili, 27. Dönem İzmir Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı açıkladı. Bölünmez, gerçekleşmesi için büyük emek verdiği projenin hayata geçirilmesiyle Mardin-İzmir arasında kurulacak kardeşlik köprüsünün ilk adımının gerçekleştireceğini söyledi

Dev tekstil tesisinin Mardin'de yapılması için İzmir'deki seçim bölgesinde çalışmalarına başladığı günden beri yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden milletvekili Bölünmez Çankırı, yatırım projenin resmiyete dökülmesiyle birlikte müjdenin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması için iletildiğini söyledi.

"YATIRIMLARLA TERSİNE GÖÇ BAŞLAYACAK"

Savurlu aileye ait firmada toplam çalışan 1640 personelden çalışanların % 15'nin Mardinlilerden oluştuğuna işaret eden Milletvekili Bölünmez, "İşletmede çalışan73 Mardinli personelin yapılan anket çalışması sonucunda şimdiden doğdukları topraklara yani Mardin'e tersine göç etmek üzereİzmir'deki işletmeden Mardin'de yeniden dönmek istediklerini öğreniyoruz. Değerli işadamımız Hayrettin Akar'ın memleketi olan Savur'a yapacağı bu yatırım bizleri çok heyecanlandırdı. Bunun ilk heyecanı da İzmir'deki işletmede çalışan Mardinlilerin yeni işletmede faaliyetlere başlaması yla Mardin'e dönmek istemelerinden anlıyoruz. Bu arzu aslında Mardin'de yatırım alanı oluşturulduğunda aslında hiçbir Mardinlinin memleketlerini terk etmek istemediği yönündeki eğilimini de ortaya koyuyor. Kadim şehrimiz Mardin'in terör belasından kurtulması, huzur iklimine kavuşmasıyla birlikte Mardin'de her alanda benzer dev yatırımların hayata geçirileceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Böylelikle de oluşturulacak bu iş sahalarında insanlarımız kendi şehirlerinde istihdam edilecek, Ailelerimiz bütünlük içerisinde geleceğe daha fazla güvenle bakmış olacak. Mardin'de faaliyetlerine başlayacak olan bu yatırım, başta istihdam olmak üzere ihracat rakamları ve ticari potansiyeline yapacağı katkıların yanında yatırım anlamında bir çok işletmeye de önemli ölçüde örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Mardin'den madden ayrılmış olsak da her anımızda Mardin'e ve Mardinlilere hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu ilk yatırım olacak ama devamının da geleceğine inanıyorum. Mardin'de özelde kadınlarımıza genelde ise bütün Mardinlilere İzmir-Mardin kardeşlik köprüsünü güçlendirerek çok daha sağlam adımlarla destekleyeceğimize inanıyorum."dedi.