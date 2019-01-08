Mardin İtfaiyesine Yeni Hizmet Binası

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, itfaiye hizmet binasını yenilediklerini ve hizmete açtıklarını kaydetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken il genelinde kurumlar yeni hizmet binalarına kavuşuyor. Şehre yakışan çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmet binasını da yenileyerek bir projeyi daha bitirdi.

"İhtiyaçları gözettik"

Çalışma hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak görevde olduğumuz süre zarfında şehrimize dair ne gerekiyorsa yaptık. İlimizin sıkıntılarını gözeten bir yapıda olduk. Önemsediğimiz çalışmalardan birisi de itfaiye hizmet binasının yenilenmesi oldu. Bu konuda hemen harekete geçerek yeni binamızı inşa ettik" dedi.

"Geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Binanın konumundan donanımına kadar her şeyinin düşünüldüğüne dikkat çeken Yaman, "Hizmet binasını tasarlarken, konumunu ve teknolojilerini de dikkate aldık. İtfaiye araçlarının ihbarlara en kolay ve sıkıntısız şekilde ulaşabilmesi için binamızı iyi bir yerde inşa ettik. Öte yandan binamızda itfaiyecilik anlamında son teknolojileri de entegre ettik. Biz itfaiyemizin gelişmesi adına çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA