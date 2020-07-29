Mardin itfaiyesi 24 saat görevde
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Mardin itfaiyesi 24 saat görevde

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışmalarına 24 saat çalışmalarına devam ediyor.

Mardin itfaiyesi 24 saat görevde
29.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:38

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışmalarına 24 saat çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi araç filosunda bulunan 18 arazöz, 5 kurtarma, 11 merdivenli, 3 su ikmal, 1 ilk müdahale ve 1 binek araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede 218 personel ile 7/24 hizmet veriyor.

Ekipler 2020 yılının ilk altı ayında 4 bin 111 olaya müdahale ederek başarı sağladı.

Ev, araç ve anız yangını başta olmak üzere son bir ayda 901 olaya müdahale eden ekipler, aynı zamanda birçok canlının da hayatını kurtardı.

İtfaiye teşkilatının yangın ve her türlü arama-kurtarma olaylarına müdahale etme görevinin yanında yangınların çıkmasının önlenmesi, azaltılması ve halkı, kamu kurum ve kuruluşlarını itfaiye hizmetleri ile ilgili bilgilendirmek ve alınacak önlemler konusunda eğitmek gibi faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye Denetim Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Mardin'de 2019 yılında 551 iş yeri, 2020 yılının ilk altı ayında ise 296 iş yerini yangın güvenlik önlemleri açısından denetledi.

Ayrıca 2019 yılında 188, 2020 yılının ilk altı ayında ise 56 okul veya kamu kurumuna yangın eğitimi verilirken itfaiye personellerinin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitimlerde düzenlendi.

Kaynak: AA

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