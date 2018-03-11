Mardin İşyeri Yıkılınca 71 Yıldır Yaptığı Saat Tamirciliğini Evine Taşıdı

Mardin'in Derik ilçesinde, 71 yıldır saat tamirciliği yapan 78 yaşındaki Dursun Göngürür, işyerinin bulunduğu binanın 3 ay önce yıkılması nedeniyle evinin bahçesine tezgah ve tamir araçlarını taşıyarak mesleğini burada sürdürmeye devam ediyor. Göngürür, Sanatıma aşığım, millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği sürdürüyorum. Benim eşimde bana yardım ediyor, onun sayesinde vatandaşların saatlerini tamir ediyoruzdedi.

Derik ilçesinde yaşayan ve 7 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 71 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Dursun Göngürür, işyerinin bulunduğu binanın yıkılma tahlikesi nedeniyle yıkılmasından sonra saat tamirciliğini evinde yapmayı sürdürüyor. Göngürür, 7 yaşında iken babasından öğrendiği saat tamirciliğini 71 yıldır sürdürdüğünü, çarşı merkezinde işyerinin bulunduğu binanın yıkılma tehlikesi olduğundan 3 ay önce yıkmtırıldığını belirterek, Bunun üzerine tamirat eşyalarını evime taşımak zorunda kaldım. Evde boş oturacağıma mesleğini devam etmek için 25 yıllık dini nikahlı eşim Güzin Erağuş ile konuşarak 2 katlı evlerinin alt katındaki avluda işlerini devam etme kararı verdik. Sanatıma aşığım, millette hizmet yapmak için evimin avlusunda bu mesleği sürdürüyorum. Benim eşimde bana yardım ediyor, onun sayesinde vatandaşların saatlerinin tamirini yapıyoruz. Sanatımı çok severimdedi.

Dursun Göngürür'ün eşi Güzin Erağuş ise, eşinin 71 yıldır saat tamirciliği sanatını yaptığını ifaüde ederek, Sanatına aşık olduğu için evinin avlusunda çalışıyor. Ben de ona yardımcı olup, bu mesleği öğreniyorum, eşimin mesleğini sevmesi beni de sevindiriyordiye konuştu.

Saat tamircisi Göngürür'ün müşterilerinden Mehmet Şahin Başaran da, Dursun Göngürür'ün ilçe halkı tarafından tanınan ve sevilyen bir kişi olduğunu belirterek, Gördüğünüz gibi evinin avlusunda işini devam ettiriyor. 80 yaşlarına gelmiş bir adam ve işini çok sağlam yapan bir insandedi.