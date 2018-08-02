Mardin İşkur'dan İstihdama Büyük Katkı

Mardin İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, iş istihdamı konusunda yatırımcılara ciddi teşvikleri verildiğini belirterek, "Savur ilçesine kurulacak tekstil fabrikasında 2 bin kişinin, özel bir çağrı merkezinde de şuan için 200, yıl sonuna kadar bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor" dedi.

Mardin İŞKUR İl Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 6 ayının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İŞKUR il Müdürü Mehmet Akın, Mardin'de iş istihdamı konusunda yatırımcılara ciddi teşvikler verildiğini aktardı. Savur ilçesine kurulacak tekstil fabrikasında 2 bin, Mardin'de özel bir çağrı merkezinde de yıl sonuna kadar bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını ifade eden Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik "çağrısının ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman öncülüğünde müdürlük olarak istihdama katkıda bulunmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

2018 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmaları değerlendiren Akın, "Özel sektörde bin 90 kişi işe yerleştirildi. İşbaşı eğitim programından bin 645 katılımcı mesleki eğitimden yararlandırıldı. Meslek edindirme kurslarından 823 kursiyer yararlandı. Toplum yararına programından 2 bin 556 kişi işe yerleştirildi. Girişimcilik eğitimi programından 147 kişi yararlanırken, işsizlik ödeneğinden 2 bin 407 kişi faydalandı. Ayrıca iş yeri ziyaretlerimiz, vatandaşlarla birlikte grup görüşmelerimiz, öğrencilere mesleki danışmanlık, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurabilmeleri için destek hibe programları ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

"İşsizlik oranının gerilemesine katkıda bulunuyoruz"

İstihdam teşvikleri ile başta Mardin olmak üzere ülke genelinde işsizlik oranının gerilemesine katkıda bulunduklarına dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:

"İşe yerleşen vatandaşların maaş ödemeleri ya da sigorta primleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. İlimizde sanayi sektörünün gelişmesi ile beraber özellikle tekstil alanında, istihdam oranı da artmaktadır. Turizmin canlanması, işverenlerin ve esnafın yüzünü güldürürken istihdama da katkı sunmaktadır. İş arayan ve işverenlere kurum olarak hizmetlerimiz artarak devam edecek." - MARDİN