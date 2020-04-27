MARDİN İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildiİRAN'dan, Türkiye'ye getirilen 39 Türk vatandaşı, Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi

İRAN'dan, Türkiye'ye getirilen 39 Türk vatandaşı, Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilmelerine devam ediliyor. İran'da yaşayan 39 Türk vatandaşı da uçakla Mardin'e getirildi. Mardin Havaalanı'nda sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kasımiye Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 39 kişi, 14 gün karantina altına kalacak.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ile AFAD karşılayacak.

Kaynak: DHA