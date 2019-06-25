MARDİN IRAK YÖNÜNDEN SURİYE'YE GELEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlaın yer aldığı görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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