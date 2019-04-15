Mardin Irak Yönünden Suriye'ye Gelen ABD Konvoyu Görüntülendi
Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı TIR'lar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA