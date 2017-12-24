Mardin Irak'a Portakal Götüren Tır İpek Yolunda Yandı

Irak'a portakal götüren TIR İpek yolunda yandı



MARDİN'in Kızıltephe ilçesinden geçen İpek yolunda seyir halinde olan ve Mersin'den Irak'a partokal götüren TIR'ın dorsesi balatalarından çıktığı belirntilen yangın sonucu yandı. TIR şoförü çekiciyi dorseden ayırarak yanmasını engellerken, yangın sonucu darse kullanılmaz hale geldi.



Kızıltepe ilçesinden geçen tarihi İpekyolu Çukobirlik yanında İsmail Çetin yönetimindeki 33 DER 01 plakalı TIR'ın dorsesi seyir halindeyken birden alev aldı. Şoför İsmail Çetin, balatalardan çıktığını söylediği yangını fark edince TIR'ı durdurup çekiciyi dorseden ayırdı. Çekicinin dorseden ayrılması ile Mersin'den Irak'a götürülen portakalların bulunduğu TIR'ın dorsesini alevler sardı. Aracın çekicisinde hasar meydana gelmezken, portokal yüklü dorse tamamen kulanılamaz hale geldi. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek aracı söndürdü.