MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI - Haberler
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MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'de Kızıltepe İpekyolu'nda yoğun kar yağışı nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - Mardin'de Kızıltepe İpekyolu'nda yoğun kar yağışı nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında İpekyolu'nda meydana gelen TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki diğer sürücüler tarafından kaza 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, İtfaiye, UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN (DHA)

MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI

MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI

MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, Ölü, Güncel, Haber

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