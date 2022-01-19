MARDİN İPEKYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, 1 ÖLÜ 7 YARALI

İPEKYOLU, VAN (DHA) - Mardin'de Kızıltepe İpekyolu'nda yoğun kar yağışı nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında İpekyolu'nda meydana gelen TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki diğer sürücüler tarafından kaza 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, İtfaiye, UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

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MARDİN (DHA)