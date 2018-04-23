Mardin'in Yönetimine Çocuklar Geçti

Mardin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayasıyla şehit kızı Aynur Demircan Mardin Valisi, 6. sınıf öğrencisi İlknur Albayrak da Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevlerini sembolik olarak çocuklara devretti.

Gün dolayısıyla ilk olarak Mardin Büyükşehir Belediyesinde, Gülseren Enver Tüfekçioğlu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul eden Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını 6. sınıf öğrencisi İlknur Albayrak'a bıraktı.

Büşükşehir Belediye Başkanlığı görevine geçen Albayrak, çocukların geleceği için düşündüğü projelerin hayata geçirilmesi için Özel Kalem Müdürü Cengiz Ergül'e ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'ya talimat verdi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini başkanlık makamına layık görenlere teşekkür ederek, tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutladı.

Mardin'de bir şeyi değiştirmek istemediğini belirten Albayrak, Mardin'in her zaman güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Şehit kızı Mardin Valisi oldu

Vali Yaman, daha sonra valilik makamına geçerek, Mardin Valiliği görevini de Ömerli Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi şehit güvenlik korucusu kızı Aynur Demircan'a bıraktı.

Valilik görevini devralan Demircan, Mardin'de çocuklar için yapılmasını düşündüğü projeler için ilgililere talimatlarını verdi.

Mardin'de turizmin daha da artması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Demircan, turistik alanları daha da güzelleştirmeye çalışacaklarını söyledi.