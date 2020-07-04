Mardin'in 'yılan terbiyecisi' iş başında - Mardin'in 'yılan terbiyecisi' iş başında Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye grup amiri Turan Erkar, yılan ihbarlarına gidiyor Gittiği ihbarlarda gördüğü yılanları eliyle yakalayan Erkar, hayvanları daha sonra doğaya bırakıyor Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire...

- Mardin'in 'yılan terbiyecisi' iş başında

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye grup amiri Turan Erkar, yılan ihbarlarına gidiyor

Gittiği ihbarlarda gördüğü yılanları eliyle yakalayan Erkar, hayvanları daha sonra doğaya bırakıyor

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.

İtfaiye grup amiri Turan Erkar, Mardin merkez ve 9 ilçesinde vatandaşların yılan ihbarlarına giderek korkusuz bir şekilde bu hayvanları eline alıyor. Küçükken bahçede yakaladığı yılanı ip gibi salladığını belirten Erkar, şimdilerde gittiği yılan ihbarlarına kimsenin dokunmaya cesaret etmediği hayvanı elleriyle yakaladıktan sonra doğaya bırakıyor. Doğaya bıraktığı yılanları gören vatandaşlar Erkar'ı alkışlayarak tebrik ediyor.

"Küçüklüğümden beri yılandan korkmadım"

İtfaiye grup amiri Turan Erkar, küçüklüğünden beri yılanlardan korkmadığını söyledi. Erkar, "Küçüklüğümden beri yılanlardan korkmuyorum. Yılanları özellikle yaz aylarında, eski ve bahçeli evlerde buluyoruz. Genellikle yaz aylarında yılanların çiftleşme zamanıdır. Ben küçükken su başına gitmiştim, orada elimle yakalamıştım, Babam orada bana bağırırken ben yılanı ip diye sallıyordum, küçüklüğümden beri yılanlardan korkmuyorum" dedi.

"Yılanlar bana şimdiye kadar bir kere tek zarar verdi"

Tuttuğu yılanlardan kendisine bir defa zarar geldiğini aktaran Erkar, "Geçen sefer okula gitmiştik, okulun avlusunda bir yılan yakaladım. Başını hafif gevşetince kolumun üzerine ağzından sıvı sıçrattı. O kolumu biraz yakmıştı. Onun dışında yılanlardan bana zarar gelmedi. Mardin merkez ve 9 ilçedeki yılan ihbarlarına gidiyorum. Nerede bir yılan görülürse orada ben de varım. İtfaiye 7 gün 24 saat hizmete hazırdır, yılan gördünüz mü itfaiyeyi arayın" diye konuştu.

Arkadaşlarının yılanı elle tutmasına şaşırdığını kaydeden Erkar, "Benim arkadaşlarım yılanı elle tutmama şaşırıyor. Ben küçüklüğümden beri yılanları ve akrepleri tutuyorum. Yılanlara insanlar dokunmadıkça onlar insanlara zarar vermezler. Yılanlar hızlı ve atiktir ama ben onlardan daha hızlı ve daha da atiğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA