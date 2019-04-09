Mardin'in Yerli ve Milli Markasından Görkemli Açılış

Türkiye'nin dört bir yanında şubesinin bulunmasının yanısıra, yurt dışında açtığı şubeleriyle Mardin'in dünyaya açılan milli markası olma yolunda ilerleyen Artukbey Kahve ve Kuruyemiş, 47. Şubesini Mardin Artuklu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açtı.

Mardin'in dünyaya açılan tadı ve kokusu olarak son dönemlerde "En Kaliteli ve En Güvenli Kahve" ödülleriyle adından söz ettiren Artukbey Kahve, önceki haftalarda Tunceli'de açtığı 46. şubesinin ardından, geçtiğimiz haftasonu da 47. Şubesini Artuklu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açtı.

Hayli kalabalık geçen açılışta; Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve çok sayıda protokol mensubu vardı.

"Bizimkisi bir aşk hikayesi"

Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" diyerek başladığı konuşmasında yeni bir şube açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yertüm, "Yani şubemiz kadim Mardin halkına armağanımız olsun. Bir yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yeni bayilik başvurularını değerlendirirken bir yandan da ürün çeşitliliğimizi artırmak için çalışıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA