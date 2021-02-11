Mardin'in yerel ürünleri ele alındı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında zeytin ve badem gibi yerel ürünlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında zeytin ve badem gibi yerel ürünlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Mardin yerel ürünlerinin verimliliğinin arttırılması konusunun konuşulduğu toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, TKDK İl Koordinatörü Erdal Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ve ilgili kişiler katıldı.

Mardin'in geniş ve bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, senede birkaç ürün veren topraklara sahip olduklarını söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu toprakları korumak, sahip çıkmak ve ürünlerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak boynumuzun borcudur. Çocuklarımıza miras bırakacağımız bu topraklar tarihten bu yana vatandaşlarımızı besledi. Mezopotamya ovasında bulunan topraklarda yetişen ürünler Mardin ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlıyor. Derik ilçemizin sembolü haline gelen ve dünya çapında ödüller alan zeytinimiz bölge halkımızın da geçim kaynağı. Zeytin üretimini artırmak üzere zeytin fideleri üretimi gerçekleştirerek dağıtmayı planlıyoruz. Birkaç ilçemizde lavanta üretimi üzerine çalışmalarımız da oldu. Yakın bir zamanda bu çalışmalarımızın meyvelerini alacağız."

Hizmetleri bütün ilçelere eşit oranda dağılımını sağlamaya gayret ettiklerini bildiren Demirtaş, bütün kurumların aktif ve birbiriyle irtibatlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Demirtaş, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak üzere sürekli projeler üretiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İlimizin menfaatine ve lehine olacak bütün projelere de destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz