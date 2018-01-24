Mardin'in Ürünleri İstanbul'da Görücüye Çıkıyor

Mardin'in mercimeği, bulguru ve makarnası İstanbul'da 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yarın açılışını yapacağı 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul'da gerçekleştirilecek. Fuar, 85 ülkeden 4 bin 800 katılımcıyı ev sahipliği yapacak. Mardin'in bulguru, kırmızı mercimeği ve makarnası da EMİTT'de yerini alacak.

Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Faysal Sun, kentin ürünlerini en güzel şekilde tanıtacaklarını söyledi. Sun, "25-28 ocakta İstanbul'da EMİTT fuarında DİKA'nın desteği ile Turizm İl Müdürlüğünün öncülüğündeki yöresel ürünler fuarında Mardin bulguru ve mercimeğini pişirerek tadım faaliyetini gerçekleştireceğiz. Mardin bulgurunun markalaşması ve bilinirliğinin attırılması için Mardin Bulgurcuları Derneği olarak her türlü faaliyetimiz devam edecektir" dedi.

"Coğrafi işaret çalışmalarımız devam ediyor"

Mardin bulguru için coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini ifade eden Sun, "Mardin bulguru tadı, aroması ve rengiyle girdiği tüm fuarlarda tüketiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmaktadır. Mardin de 15 adet bulgur fabrikası bulunmaktadır. Türkiye'deki bulgur üretiminin yüzde 25'ini toplam ihracatın ise yüzde 35'ini tek başına Mardin gerçekleştirmektedir. Her geçen süre içerisinde Mardin Bulgurunun bilinirliği daha da artmakta ve markalaşma yönünde hızla ilerlemektedir" diye konuştu. - MARDİN