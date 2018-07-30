Mardin'in Tarihi Sokakları Yenileniyor

Mardin'de tarihi sokaklar yenileniyor.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca finanse edilen, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen tarihi mekanların sağlıklaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Kermozade, Kültür, Külür sokaklarında yapılan sağlıklaştırma çalışmaların ardından Şeyh Çabuk ve Ulu Camii aksı ile Hasan Ammar Çarşısı'nda çalışmalara başlandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, sokaklarının sağlıklaştırılması, restorasyon ve kültür varlıklarının korunmasına ilişkin hazırladıkları projeleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

Önceki çalışmalarının çok beğeni aldığına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Eski Mardin'de artık kısa sürede ele almadığımız sokak kalmamış olacak. Masal şehir olan yerli ve yabancı turistleri çeken, kadim şehir Mardinimizin o eski dokusunu korumak istiyoruz. Bunun yanında yeni binaları da eski yapıya uygun hale getiriyoruz. Yeni yapılaşma Mardin'in tarihi dokusu ile barışık olacak. İnşallah bunu sağlayacağız."

Bakırcı Çarşısı esnafından Hayrettin Demir ise yenileme çalışmaların tarihi sokak ve çarşıları yeniden canlandıracağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.