Mardin'in tarihi damlarında sinema keyfi

MARDİN - Mardin'in tarihi geleneksel damlarında 13 metrekare sanat kolektifi Mardinli sanatseverleri ve turistleri açık hava sinema filminde bir araya getirdi. Mardin'in otantik yüzyıllık damında onlarca kişi 1980'li yıllarda ailelerinden dinledikleri anıların gerçeğini yaşadı.

Mardin'de geçen yıl 13 metrekare sanat kolektifini kuran 4 kişiden oluşan sanatsever gençler bu sayılarını artırarak farklı bir projeye imza attı. Yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kültürleri aktarmak için Mardin damlarında sinemavizyon gösterimi ile Ortadoğu filmleri izleyiciler ile buluşturuldu. Sanatsever arkadaşların bir araya gelmesi ile isimlendirdiği 13 metrekare sanat kolektifi tarihi Mardin sokağında yer alan Marangozcular kahvesinin damında vatandaşlara ücretsiz film izleme fırsatı sundu.

13 metrekare kolektifi ve Mardin'deki Marangozlar Kahvesinin birlikte organize ettiği açık hava sinemaları her hafta Çarşamba akşamı Mardin damında Ortadoğu filmlerinin sahnelenmesi ile sanatseverler ile buluşuyor.

Geçen yıl Mayıs ayında 5 kişi ile başlayan ve şuan Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerinde dikkatini çeken damda sinema keyfi ile bir yanda yükselen Ulucami minaresi, bir yanda uzayıp giden Mezopotamya ovasına karşı izledikleri film 13 metrekare kolektif grubu Mardin'in otantik atmosferini sanatseverlerle buluşturuyor. Tahta sandalyelerde oturup, nostaljik film izleyen izleyiciler böylesi bir uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.Bu akşam ilk kez filmi izlemeye gelenler yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek 80'li yılların nostaljisini yaşadıklarını ifade

ettiler.

Tarihi damda film izlemek çok keyifli

Mardinli ve ilk kez açık hava sinemasına geldiğini söyleyen Şaha Keleş, açık hava sinemasının ve damda film izleminin çok keyifli olduğunu ifade ederek, "Çok keyifli gerçekten . AVM'ler de film izlemek yerine damlarda film izlemek. İlk defa izlemeye geldim ve çok büyük keyif aldım ortam da çok güzel zaten. Eskiden ailelerimiz anlatırdı, şu an burada ben de o duyguyu tekrardan yaşamış oldum" diyerek duygularını ifade etti.

4 arkadaşın sanat yolculuğu

13 Metrekare Sanat Kolektifi üyelerinden Ömer Kılıç, bölgemizde hemen hemen sanat kolektifi hiç yoktu ve 13 metrekareyi geçen sene açtık diyerek,"Dört arkadaşla beraber bu yola başladık. Ben Canan Budak, Büşra Akgeyik, Zahit Mungan şu an ise 15 kişi beraberiz" dedi.

Ortadoğu filmleri sanda izleyici ile buluşuyor

Revaklı çarşıda ilk yerimizi kurduk diyen Kılıç, "Mardin'deki sanatsal faaliyetleri orada yürütüyoruz. Fotoğraf üzerine, çağdaş sanat üzerine, sinema gösterimleri olsun bu tarz şeylerle ilgileniyoruz. Geçen sene biz kolektifi açtıktan sonra revaklı çarşıda açık hava sineması yapıyorduk. Bu sene işe marangozlar kahvesiyle beraber Mardin damlarında yaz sineması yapmaya karar verdik. Mayıs ayı itibariyle başladık buna Ortadoğu sinemalarındaki seçkin filmleri göstermeye başladık. Ekime kadar bu sürecek. Her sene bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Her Çarşamba böyle devam edecek. Sayı gün geçtikçe artıyor ve ilk başladığımızda 15 kişiydik şu an ise 70 kişi vardır. Filmlerde genellikle Ortadoğu'dan bir kesit sunuyoruz. Müslümanların ve Hristiyanların beraber yaşadığı bir köyün hikayesini anlatan bir filmi geçen hafta yayınladık. Bu hafta bir dervişin hikayesi onu izlettirdik, gelecek hafta ise Abbas qureshi'nin bir filmini seyrettireceğiz. Yavaş yavaş da farklı coğrafyaların sinemalarını da izletmeye çalışacağız" diye konuştu.

Unutulmayacak bir anı ile Mardin'den ayrılacağım

İzleyicilerden Esra Gökçe tatil için Mardin'e geldiğini ve güzel bir anı ile ayrılacağını ifade ederek, "Ben Trabzon'dan geliyorum. Misafir olarak geldim. Mardin'e çok beğendim masal gibi bir şehir buraya da tesadüfen geldim çok hoş değişik. Annem hep anlatırdı biz çocukken hep damların üzerinde film izlerdik diye bana da çok güzel bir ani oldu bunu yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İzlediğimiz 80'li yılların nostaljisini yeniden yaşadık

80'ler de yaşanan bu güzel geleneğin günümüzde yaşatılmasının çok güzel olduğunu kaydeden Mustafa Topta, "Biz televizyonlarda hep görürdük 80'ler de 90'lar da açık hava sinemacıları oluyordu. Şu an AVM'lere kapandık. Böyle bir bakıyoruz, eski Mardin'de tas yapıların üzerinde açık hava sineması harika bir duygu oluyor. Sanki böyle 80leri yaşıyormuşum gibi oluyor. Bu konuda 13 metrekareyi ve marangozları tebrik ediyorum. Tüm Mardin'de olmalı ve ülkemizin her tarafında farklı bir kültür olduğu için o kültürleri yansıtmak için etkinlikler yapılmalı. Çünkü vatanımızın her karışında güzel güzel kültürler var. O kültürleri yansıtmak lazım teknoloji eski kültürleri unutturuyoruz. Bunların unutulmaması için bu ve buna benzer etkinlikler olmalı" diye konuştu.

Çok keyif aldım

Filmin sonunda memnuniyetini dile getiren Deniz Göçebe filmlerim damlara taşınması çok güzel bende ablam sayesinde haberim oldu. ilk defa geldim ve çok keyif aldım. İlk defa acik havada film izliyorum. Farklı bir deneyimdi özellikle Mardin'de yapılması daha güzeldi. Sadece Mardin'de kalmamalı her şehirde yapılmalı. Bir yanda ulu cami bir yanda Mezopotamya'da ovası altında Mardin gibi bir şehirde film izlemek açık havada çok güzel" dedi.