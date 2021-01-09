Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
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Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

09.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:53

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi mekanlar boş kaldı.

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi mekanlar boş kaldı.

Tarihi kentte kısıtlamayla tarihi yapıların yoğun olduğu Birinci Cadde ile sokak ve caddelerde sakinlik göze çarpıyor.

Birçok uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran merkez Artuklu ilçesinde yüzyıllardır sanatkarların hünerlerini gösterdiği tarihi çarşılarda da sessizlik hakim.

Bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veren 1300 yıllık Kayseriye Bedesteni, baharat kokularıyla misafirlerini kendisine çeken yaklaşık 600 yıl önce yapılan Arasa Hanı ile tarihi bakırcılar, marangozlar, manifaturacılar, tellallar ve revaklı gibi tarihi çarşıların boş olduğu gözlendi.

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
Tarihi çarşılar sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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