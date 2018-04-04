Mardin'in "Sıra Dışı" Okuru

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Farklı hikayesiyle yaşamı belgesele konu olan Türkiye'deki 4 "sıra dışı okur"dan biri seçilen Mardinli 11 yaşındaki Emine Zehra Sonkaya, kitap okuyarak kekemelikten kurtuldu.

Midyat ilçesinde yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "54. Kütüphane Haftası" dolayısıyla farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen ve Ankara'da katıldığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ödülünü alan Sonkaya, memleketine döndü.

Kitap tutkusunu AA muhabirine anlatan Sonkaya, bir süre önce kitap okumayı seven ablasına özenerek babasına ait kırtasiyedeki kitaplardan birkaçını okumaya başladığını söyledi.

Kısa zamanda okuma alışkanlığı kazandığını ve Midyat İlçe Kütüphanesinin müdavimi haline geldiğini belirten Sonkaya, 6 ayda okuduğu 146 kitapla "sıra dışı okur" seçildiğini anımsattı.

"Kütüphaneci olmak istiyorum"

Kitapları hayal gücünü geliştirdiği için çok sevdiğini ifade eden Sonkaya, "Kitap okuyunca hayal gücümün geliştiğini hissediyorum. Evlendiği için evden ayrılan ablam beni sevdiğini sözcüklerle ifade etmiyordu. Ben de onun sevgisini kazanmak için onun hobisini yapmaya karar verdim. Bu şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandım. Büyüdüğümde amcam gibi yazar veya kütüphaneci olmak istiyorum." dedi.

"Kitap okurken kekeliyordum"

Kitap okuma alışkanlığı sayesinde kekelemekten kurtulduğuna işaret eden Sonkaya, şöyle devam etti:

"Hiç kitap okumadığım için kekeliyordum. Daha sonra kitap okumaya başlayınca düzelmeye başladı. Bir süre sonra hiç takılmadan düzgün bir şekilde okumaya başladım. Benim kuzenim de kekeleyerek konuşuyor. Kitap okumasını önerdim ve ona kitaplarımı verdim. Daha sonra görüştüğümüzde onun kekemeliği de biraz düzelmişti."

Baba Fahrettin Sonkaya da 21 yıldır kırtasiyeci olduğunu, kazancıyla 3 kızını okuttuğunu anlattı.

En küçük kızı Emine Zehra'nın kendilerini gururlandırdığını anlatan Sonkaya, "Bir kızım spiker, bir kızım ressam. Zehra da yazar olmayı istiyor. Kitap sattığım için buraya geliyor, kitaplar inceliyor. Beğendiğini alıp, okuyor. Okuması çok gelişmiş, hızlı okuyor ve okuduğunu hemen anlıyor. Günde 3 kitap okuyabiliyor. 6 ayda sadece kütüphaneden 146 kitap okudu. Sıra dışı okur seçildiği için çok mutlu olduk. Onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonkaya'nın memleketine 5 katlı kütüphane yapılacak

Midyat'ta Sonkaya'nın da faydalandığı tek katlı mevcut kütüphane binası yıkılarak, yerine ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Midyat Belediyesi ve iş adamı Zeynelabidin Erdem'in katkılarıyla 5 katlı kütüphane yapılacak.