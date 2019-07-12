Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölette 2 çocuk boğuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölete giren iki çocuk boğuldu.

Balaban Mahallesi yakınlarında yağmur suyunun oluşturduğu gölete giren amca çocukları Furkan (10) ve Abdurrahman Akıncı (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölette kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Furkan ve Abdurrahman Akıncı'nın cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA