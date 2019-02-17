Mardin'in Midyat İlçesinde, Nişan Törenine Gitmekte Olan Aileyi Taşıyan Araç, Tekerleğinin...
IHAAW133929-ASA/17-02-2019- Mardin'in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı.
IHAAW133929-ASA/17-02-2019
- Mardin'in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. 17.02.2019 13: 39: 29 TSI
NNNN - MARDİN
Kaynak: İHA
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