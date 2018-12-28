Mardin'in 'Mezarlık Manzaralı' Okulu

Mardin'de merkez Artuklu İlçesi'nde bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Anafartalar İlkokulu ile ortaokulun iki tarafında mezarlık bulunuyor. Öğrenciler, mezarların yanından yürüyerek okula giderken, buraya ilk atanan öğretmenlerin bitişikte mezarlığı görünce şaşırdığı ifade edildi.

Dağın yamacında bulunan Artuklu İlçesi'ndeki Yeni Yol Caddesi'nin hemen altındaki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Anafartalar İlkokulu uygun arazi bulunamadığı için 1992 yılında bazı eski mezarlar kaldırılarak açılan alanın üzerinde yapıldı. İki tarafı mezarla çevrili okulda bir süre 8 yıllık ilköğretim verildi. 1998 yılında aynı alanda ortaokul yapıldı ve ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri bitişik binalarda 4'er yıllık eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında bakıma ihtiyaç duyulduğu görülen iki okul yöneticileri konuşmaktan kaçınırken Anafartalar İlkokulu'nun web sayfasında 14 öğretmenin 11 derslikte 287, Anafartalar Ortakolu'nda ise, 14 öğretmenin 8 derslikte 228 öğrenciye eğitim verildiğine dair bilgiler yer aldı.

MEZARLARDAN ZARAR GELMEZ

Aynı Mahallede oturan aynı zamanda okul-aile birliği ve Mardin Umut Derneği Başkanı olan Salih Omay, arazi koşullarının uygun olmaması ve uygun arsa bulunmaması nedeniyle binaların mezarlık ve mezarlarla iç içe olduğunu söyledi. Omay, öğrencilerin evlerine giderken veya dönerken mezarların arasında oynadığını ifade ederken, Buraya ilk atanan öğretmenler okul ile iç içe mezar ve mezarlıkları görünce yadırgıyor, kısa süre sonra zorunlu olarak alışıyorlar. Zemin katta bazı pencereler açılınca sınıftan mezarlar görünüyor. Biz alışkınız. Mezarlardan zarar gelmez. Asıl bazı insanlardan korkmak gerekö dedi.

Kaynak: DHA